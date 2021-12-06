У Фінляндії почали видавати компенсації за побочки від вакцинації

Здебільшого справа стосувалася легких "побочок".

Жителі Фінляндії вимагали компенсації за побічні ефекти після вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє Yle.

Попри те, що в країні було зроблено близько 8 мільйонів щеплень, до страхових компаній зі скаргою на "побочки" звернулися близько тисячі людей.

В основному скарги надходили через несуттєві ефекти, які швидко проходять. Але разом з тим компенсацію вдалося отримати "парі сотень людей".

Охоронне відомство Фінляндії також наголошує, що серйозні побічні ефекти після вакцинації дуже рідкісні.

Так, за його даними, серед фінів лише в одної зі ста тисяч осіб спостерігалася алергічна реакція на компоненти препаратів. Також повідомляється, що розвиток міокардиту було зафіксовано в однієї з п’яти тисяч людей, які отримали другу дозу.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 6 грудня буде змінено правила карантину. Здебільшого вони торкнуться жителів областей у "жовтій" зоні поширення коронавірусу, а також тих людей, які отримали лише одну дозу вакцини проти COVID-19.