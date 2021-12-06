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У Фінляндії почали видавати компенсації за побочки від вакцинації

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вакцинація
Вакцинація

Здебільшого справа стосувалася легких "побочок".

Жителі Фінляндії вимагали компенсації за побічні ефекти після вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє Yle.

Попри те, що в країні було зроблено близько 8 мільйонів щеплень, до страхових компаній зі скаргою на "побочки" звернулися близько тисячі людей.

В основному скарги надходили через несуттєві ефекти, які швидко проходять. Але разом з тим компенсацію вдалося отримати "парі сотень людей".

Охоронне відомство Фінляндії також наголошує, що серйозні побічні ефекти після вакцинації дуже рідкісні.

Так, за його даними, серед фінів лише в одної зі ста тисяч осіб спостерігалася алергічна реакція на компоненти препаратів. Також повідомляється, що розвиток міокардиту було зафіксовано в однієї з п’яти тисяч людей, які отримали другу дозу.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 6 грудня буде змінено правила карантину. Здебільшого вони торкнуться жителів областей у "жовтій" зоні поширення коронавірусу, а також тих людей, які отримали лише одну дозу вакцини проти COVID-19.

Теги:
#Фінляндія #Коронавірус #Covid-19
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