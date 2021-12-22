Укр

"Надеюсь, фасад не развалится": сеть возмутила бодипозитивная реклама Nike на здании оперы в Париже

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Далеко не всем людям подобное промо компании пришлось по душе
Далеко не всем людям подобное промо компании пришлось по душе

Многие французы считают, что такой плакат оскверняет известный памятник культуры

Спортивная компания Nike оказалась в эпицентре скандала, который разгорелся из-за французской рекламы их товаров. Все потому, что лицом новой кампании стала плюс-сайз модель Трина Николь, плакат с которой разместили на фасаде известной в Париже Оперы Гарнье.

Фотографией здания с висящей на ней рекламой опубликовал французскозячный пользователи сети Twitter Publicités Cosmopolites.

Опера Гарнье является одним из самых популярных театров балета во всем мире. Время от времени на его фасаде разрешают вешать специальные рекламные баннеры, чем и воспользовалась компания Nike.

Реклама Nike с бодипозитивной моделью
Реклама Nike с бодипозитивной моделью

Трина Николь, ставшая бодипозитивным лицом бренда во Франции, известна не только как модель, но и блогер. Она стала основательницей студией танца для людей с избыточным весом под названием Curve Catwalk, которая имеет популярность в Великобритании.

Впрочем, французы не оценили заслуг Николь, вовсю раскритиковав такой выбор модели спортивной компанией. Некоторые предлагают устроить Nike настоящий бойкот, некоторые — откровенно не понимают, зачем было портить подобным баннером здание памятника культуры.

"Это отговаривает меня покупать Nike", "Спортивный бренд, пропагандирующий ожирение. Великолепная эпоха, у которой больше нет моральных или этических критериев", "Французская элегантность. Весь мир нам завидует", "Надеюсь, фасад не развалится", — пишут юзеры в соцсети под снимком с плюс-сайз моделью.

Некоторые даже начали делать весьма обидные мемы.

Впрочем, нашлись и те, кто не понимает потока возмущений.

"А что это еще за комментарии — избыточным весом не разрешалось заниматься спортом или смотреть рекламу, созданную для них?" — поинтересовался пользователь Jothecoolkidd.

Однако тех, кто поддерживает выбор Nike в пользу бодипозитивных моделей, весьма мало.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в какую скандальную историю угодила украинка, которая утверждает, что выиграла конкурс "Мисс мира плюс сайз".

Теги:
#Париж #Франция #Скандал #Реклама #Nike #Плюс-сайз #Плюс-сайз модель #Бодипозитив
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