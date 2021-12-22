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"Сподіваюся, фасад не розвалиться": мережу обурила бодіпозитивна реклама Nike на будівлі опери в Парижі

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Далеко не всім людям подібне промо компанії припало до душі
Далеко не всім людям подібне промо компанії припало до душі

Багато французів вважають, що такий плакат опоганює відомий пам’ятник культури

Спортивна компанія Nike опинилася в епіцентрі скандалу, який спалахнув через французьку рекламу їхніх товарів. Все тому, що обличчям нової кампанії стала плюс-сайз модель Тріна Ніколь, плакат з якою розмістили на фасаді відомої у Парижі Опери Гарньє.

Знімком будівлі з рекламою опублікував французькомовний користувач мережі TwitterPublicités Cosmopolites.

Опера Гарньє є одним із найпопулярніших театрів балету у всьому світі. Іноді на його фасаді дозволяють вішати спеціальні рекламні банери, чим і скористувалася компанія Nike.

Реклама Nike з бодіпозитивною моделлю
Реклама Nike з бодіпозитивною моделлю

Тріна Ніколь, котра стала бодіпозитивним обличчям бренду у Франції, відома не лише як модель, а й блогер. Вона стала засновницею студією танцю для людей із надмірною вагою під назвою Curve Catwalk, яка має популярність у Великій Британії.

Втім, французи не оцінили заслуг Ніколь, розкритикувавши такий вибір моделі спортивною компанією. Дехто пропонує влаштувати Nike справжній бойкот, дехто — відверто не розуміє, навіщо було псувати подібним банером будівлю пам’ятника культури.

"Це відмовляє мене купувати Nike", "Спортивний бренд, що пропагує ожиріння. Чудова епоха, у якої більше немає моральних чи етичних критеріїв", "Французька елегантність. Весь світ нам заздрить", "Сподіваюся, фасад не розвалиться", — пише юзери у соцмережі під знімком із плюс-сайз моделлю.

Деякі навіть почали робити дуже образливі меми.

Втім, знайшлися й ті, хто не розуміє потоку критики.

"А що це ще за коментарі — щоб людям із надмірною вагою не дозволялося займатися спортом чи дивитися рекламу, створену для них?" — поцікавився користувач Jothecoolkidd.

Проте тих, хто підтримує вибір Nike на користь бодіпозитивних моделей, дуже мало.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яку скандальну історію потрапила українка, яка стверджує, що виграла конкурс "Міс світу плюс-сайз".

Теги:
#Париж #Франція #Скандал #Реклама #Nike #Плюс-сайз #Плюс-сайз модель #Бодіпозітів
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