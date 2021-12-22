"Сподіваюся, фасад не розвалиться": мережу обурила бодіпозитивна реклама Nike на будівлі опери в Парижі
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Багато французів вважають, що такий плакат опоганює відомий пам’ятник культури
Спортивна компанія Nike опинилася в епіцентрі скандалу, який спалахнув через французьку рекламу їхніх товарів. Все тому, що обличчям нової кампанії стала плюс-сайз модель Тріна Ніколь, плакат з якою розмістили на фасаді відомої у Парижі Опери Гарньє.
Знімком будівлі з рекламою опублікував французькомовний користувач мережі TwitterPublicités Cosmopolites.
Опера Гарньє є одним із найпопулярніших театрів балету у всьому світі. Іноді на його фасаді дозволяють вішати спеціальні рекламні банери, чим і скористувалася компанія Nike.
Тріна Ніколь, котра стала бодіпозитивним обличчям бренду у Франції, відома не лише як модель, а й блогер. Вона стала засновницею студією танцю для людей із надмірною вагою під назвою Curve Catwalk, яка має популярність у Великій Британії.
Втім, французи не оцінили заслуг Ніколь, розкритикувавши такий вибір моделі спортивною компанією. Дехто пропонує влаштувати Nike справжній бойкот, дехто — відверто не розуміє, навіщо було псувати подібним банером будівлю пам’ятника культури.
"Це відмовляє мене купувати Nike", "Спортивний бренд, що пропагує ожиріння. Чудова епоха, у якої більше немає моральних чи етичних критеріїв", "Французька елегантність. Весь світ нам заздрить", "Сподіваюся, фасад не розвалиться", — пише юзери у соцмережі під знімком із плюс-сайз моделлю.
Деякі навіть почали робити дуже образливі меми.
Втім, знайшлися й ті, хто не розуміє потоку критики.
"А що це ще за коментарі — щоб людям із надмірною вагою не дозволялося займатися спортом чи дивитися рекламу, створену для них?" — поцікавився користувач Jothecoolkidd.
Проте тих, хто підтримує вибір Nike на користь бодіпозитивних моделей, дуже мало.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яку скандальну історію потрапила українка, яка стверджує, що виграла конкурс "Міс світу плюс-сайз".
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