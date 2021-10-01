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Українка перемогла в конкурсі "Міс світу плюс сайз", але потрапила в скандал: подробиці

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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"Міс світу plus size-2021" — Вікторія Щелко Новина оновлена 01 жовтня 2021, 15:51
"Міс світу plus size-2021" — Вікторія Щелко

Жінку звинуватили у брехні

Без скандалів не обходиться жоден конкурс краси. Так сталося і з міжнародним конкурсом "Міс світу plus size", а точніше з українкою Вікторією Щелко, яка заявила, що здобула перемогу в Дубаї, де цей захід проходив.

Як говориться в сюжеті "ТСН", 32-річну киянку звинуватили в самокоронаціі, адже за словами власниці титулу "Міс світу plus size -2019" Міли Кузнєцової, Щелко не проходила національного відбору, тому не могла представляти Україну на конкурсі "Міс Світу", а перемогу здобула в зовсім іншому конкурсі.

"Міс Світу плюс сайз це не Місіс (звертаємо увагу) глобал Інтернешенал, ви взагалі знаєте що конкурсів краси у всьому світі багато але конкурс з приставкою світ поки тільки один!", — звертає увагу Кузнєцова.

У свою чергу, гендиректор конкурсу "Міс і місіс plus-size. Україна" Тетяна Котелкіна розповіла, що Вікторія Щелко не вперше потрапляє в подібні скандали. За її словами, в 2018 році киянка сама організовувала конкурс краси і продавала призові місця. За це її позбавили ліцензії. Сама ж Котелкіна впевнена, що Вікторія просто купила перемогу.

Щелко (Інстаграм @victoriamodelxl) ніяк не коментує скандал, але запевняє, що з назвою титулу не помилилася. Вікторія в свої 32 роки має 6 вищих освіт. В її акаунті написано, що вона співачка, актриса, теле- і радіоведуча.

Вікторія Щелко
Вікторія Щелко
Вікторія Щелко
Вікторія Щелко
Вікторія Щелко
Вікторія Щелко
Вікторія Щелко
Вікторія Щелко

Додамо, що Вікторія Щелко в 2017 році брала участь в міжнародному конкурсі краси "Miss Top of the World Plus Size", але перемогу вона не отримала.

Теги:
#Конкурси #Конкурси краси #Вікторія клацаючи #Міс світу плюс сайз
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