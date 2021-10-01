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"Можна дітей лякати": мережа спантеличена зовнішністю "міс ДНР" (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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"Міс ДНР"
"Міс ДНР"

У мережі показали, як виглядає переможниця конкурсу краси "міс ДНР"

Поки дітки ватажків "Л/ДНР" гуляли закордоном, в самому ОРДО проходив конкурс краси, в якому перемогла... Мукла. Саме так називає себе дівчина, яка удостоїлася титулу "міс ДНР" в квітні 2021 року.

Український правозахисник Сергій Наумович на своїй сторінці в Facebook виклав фото переможниці, яка, зазначимо, має дуже незвичайну зовнішність.

"Як вам "miss DNR"? Це Мукла. Позивний такий. Іменує себе "Донецькою королевою краси","діамант Донецька", — написав правозахисник.

Сам конкурс був присвячений російській культурі в "ДНР", пише Donpress. Видно, з культурою сталася неймовірна трансформація.

На фото — "міс ДНР"
На фото — "міс ДНР"
На фото — "міс ДНР"
На фото — "міс ДНР"
На фото — "міс ДНР"
На фото — "міс ДНР"
На фото — "міс ДНР"
На фото — "міс ДНР"

Користувачі в коментарях залишили багато "приємних" оцінок зовнішності красуні зі збільшеними губами.

Раніше "Телеграф" писав, що вчителька з Донецька, яка раніше вчила школярів "любити ДНР", почала викладати в українському вузі.

Теги:
#Донбас #Конкурси #Мукла #Міс ДНР
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