Доньку ватажка "ДНР" Пушиліна помітили на елітному відпочинку в Дубаї (фото, відео)
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Загальна вартість відпочинку складає близько 7-8 тисяч доларів
Одна з доньок очільника бойовиків так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна Ілона засвітилася на дороговартісному відпочинку в Дубаї в Обʼєднаних Арабських Еміратах.
Про це повідомляє "Бетмен ДНР" у своєму Telegram-каналі.
В мережі зʼявилися фото, як 17-річна дівчина відпочиває на дорогому курорті, де вартість номера в готелі складає приблизно три тисячі доларів.
А загальна вартість такого відпочинку взагалі може сягнути 7-8 тисяч доларів.
Судячи з фото та відео, які розлетілися по мережі, донька Пушиліна ні в чому собі не відмовляє. Дівчина носить дорогий брендовий одяг, катається на сноуборді на піщаних дюнах, купається на узбережжі Перської затоки.
В каналі пишуть, що поки Донька Пушиліна і він сам розкошують, мешканці окупованої території ледве виживають, маючи дуже низькі зарплати.
"Судячи з фото Ілони, складається враження, що єдина проблема дівчинки полягає тільки в тому, як витратити зайву тисячу доларів. Денис Пушилін міг би й пояснити своїй дитині, що розкішний спосіб життя несе і певну відповідальність", — пишуть в каналі.
Таким чином, в так званій "ДНР" вважають, що донька ватажка бойовиків відпочила в Дубаї коштом вкрадених з їхнього бюджету грошей.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці квітня 2021 року глава "ДНР" Денис Пушилін підписав документ, який дозволяє смертну кару бойовиків, котрі провинилися.
Також у липні ми писали, що Пушилін заявив про намір вступити в російську провладну партію.
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