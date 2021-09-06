Доньку ватажка "ДНР" Пушиліна помітили на елітному відпочинку в Дубаї (фото, відео)

Загальна вартість відпочинку складає близько 7-8 тисяч доларів

Одна з доньок очільника бойовиків так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна Ілона засвітилася на дороговартісному відпочинку в Дубаї в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє "Бетмен ДНР" у своєму Telegram-каналі.

В мережі зʼявилися фото, як 17-річна дівчина відпочиває на дорогому курорті, де вартість номера в готелі складає приблизно три тисячі доларів.

Пушиліна на фоні шикарних будинків у Дубаї

Донька Пушиліна

А загальна вартість такого відпочинку взагалі може сягнути 7-8 тисяч доларів.

Дівчина носить лише дорогий брендовий одяг

Пушиліна в Арабських Еміратах

Судячи з фото та відео, які розлетілися по мережі, донька Пушиліна ні в чому собі не відмовляє. Дівчина носить дорогий брендовий одяг, катається на сноуборді на піщаних дюнах, купається на узбережжі Перської затоки.

В каналі пишуть, що поки Донька Пушиліна і він сам розкошують, мешканці окупованої території ледве виживають, маючи дуже низькі зарплати.

Ілона Пушиліна позує на фото

Ілона Пушиліна на відпочинку в Дубаї

"Судячи з фото Ілони, складається враження, що єдина проблема дівчинки полягає тільки в тому, як витратити зайву тисячу доларів. Денис Пушилін міг би й пояснити своїй дитині, що розкішний спосіб життя несе і певну відповідальність", — пишуть в каналі.

Таким чином, в так званій "ДНР" вважають, що донька ватажка бойовиків відпочила в Дубаї коштом вкрадених з їхнього бюджету грошей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці квітня 2021 року глава "ДНР" Денис Пушилін підписав документ, який дозволяє смертну кару бойовиків, котрі провинилися.

Також у липні ми писали, що Пушилін заявив про намір вступити в російську провладну партію.