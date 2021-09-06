Дочь главаря "ДНР" Пушилина заметили на элитном отдыхе в Дубае (фото, видео)

Общая стоимость отдыха составляет около 7-8 тысяч долларов

Одна из дочерей главы боевиков так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина Илона засветилась на дорогостоящем отдыхе в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает "Бэтмен ДНР" в своем Telegram-канале.

В сети появились фото, как 17-летняя девушка отдыхает на дорогом курорте, где стоимость номера в отеле составляет примерно три тысячи долларов.

Пушилина фоне шикарных домов в Дубаи

Дочь Пушилина

А общая стоимость такого отдыха вообще может достичь 7-8 тысяч долларов.

Девушка носит только дорогую брендовую одежду

Пушилина в Арабских Эмиратах

Судя по фото и видео, которые разлетелись по сети, дочь Пушилина ни в чем себе не отказывает. Девушка носит дорогую брендовую одежду, катается на сноуборде на песчаных дюнах, купается на побережье Персидского залива.

В канале пишут, что пока Дочь Пушилина и он сам наслаждаются, жители оккупированной территории едва выживают, имея очень низкие зарплаты.

Девушка позирует для фото

Илона Пушилина на отдыхе в Дубае

"Судя по фото Илоны, создается впечатление, что единственная проблема девочки состоит только в том, как потратить лишнюю тысячу долларов. Денис Пушилин мог бы и объяснить своему ребенку, что роскошный образ жизни несет и определенную ответственность", — пишут в канале.

Таким образом, в так называемой "ДНР" считают, что дочь главаря боевиков отдохнула в Дубаи счет украденных из их бюджета денег.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце апреля 2021 глава "ДНР" Денис Пушилин подписал документ, который позволяет смертную казнь провинившихся боевиков.

Также в июле мы писали, что Пушилин заявил о намерении вступить в русскую провластную партию.