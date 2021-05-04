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Главарь "ДНР" дал зеленый свет смертной казни боевиков, "небрежно" воюющих против Украины

Главарь "ДНР" дал зеленый свет смертной казни боевиков, "небрежно" воюющих против Украины
21:16 Сегодня Телеграф

Главарь боевиков группировки "ДНР" Денис Пушилин подписал "документ", котором ввел смертную  казнь в качестве наказания за возникшие провинности.

Об этом говорится в соответствующем "указе"  Пушилина от 30 апреля.

Отмечается, что речь идет о "нарушении правил боевого дежурства" в случае, если боевики вовремя не смогли "обеспечить безопасность" своей так называемой "республики" или небрежно относились к службе, и это повлекло за собой некие "тяжкие последствия".

За такие нарушения, согласно "документу", боевикам полагается несколько лет лишения свободы, но если это произошло во время "военного положения", то речь может идти и о смертной казни.

"Карается наказанием до десяти лет тюрьмы, в военное – до 15 лет или смертной казнью", - поясняют в "указе".

Ранее Денис Пушилин в воскресенье, 2 мая, посетил храм.

Напомним, православные отмечают Пасху. О том, как это проходило в разных городах Украины можно узнать по этой ссылке.

Как сообщал Телеграф, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ТКГ почти завершила согласование "пасхального перемирия".

Вместе с тем, уже 28 апреля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что во время очередного заседания Группы не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе на время праздников.

При этом по данным украинских военных на утро 2 мая на Донбассе провокаций со стороны оккупантов не наблюдалось.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Боевики, Донбасс, ВСУ, Денис Пушилин, Война на Донбассе.
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