"Можно детей пугать": сеть озадачена внешностью "мисс ДНР" (фото)

В сети показали, как выглядит победительница конкурса красоты "мисс ДНР"

Пока детки главарей "Л/ДНР" гуляли заграницей, в самом ОРДО проходил конкурс красоты, в котором победила… Мукла. Именно так называет себя девушка, которая удостоилась титула "мисс ДНР" в апреле 2021 года.

Украинский правозащитник Сергей Наумович на своей странице в Facebook выложил фото победительницы, которая, отметим, имеет очень необычную внешность.

"Как вам "miss DNR"? Это Мукла. Позывной такой. Именует себя "Донецкой королевой красоты", "брильянт Донецка", — написал правозащитник.

Сам конкурс был посвящен российской культуре в "ДНР", пишет Donpress. Видно, с культурой произошла невероятная трансформация.

На фото - "мисс ДНР"

На фото - "мисс ДНР"

На фото - "мисс ДНР"

На фото - "мисс ДНР"

Пользователи в комментариях оставили много "лестных" оценок внешности красавицы с увеличенными губами.

Ранее "Телеграф" писал, что учительница из Донецка, которая ранее учила школьников "любить ДНР", начала преподавать в украинском вузе.