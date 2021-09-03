Учительница, работавшая на боевиков "ДНР", устроилась в украинский вуз (фото, видео)

Ольга Черная преподавала русский язык, затем сменила профиль на политический.

Пока пророссийская экс-профессор Евгения Бильченко жалуется на отсутствие занятости, педагог-пропагандистка из оккупированного Донецка нашла работу в украинском вузе близ линии разграничения.

Об этом сообщает "Вільне радіо".

Ольга Черная преподавала в донецком лицее №5. Еще в 2018 году она вела уроки "политинформации", где учила младшеклассников "любить ДНР".

В Горловском институте иностранных языков, который вынужден был переехать в Бахмут в 2014 году, трудоустройство Черной подтвердили и рассказали, что она работает культорганизатором.

При этом препятствий для работы педагога в вузе не видят. Об этом заявила директор института Евгения Билецкая. Она прокомментировала, что не видит проблем поскольку уголовное дело не заведено.

Черная числится в базе "Миротворца" с 2018 года, на странице женщины в запрещенной социальной сети "Одноклассники" — фото с георгиевской лентой и из Москвы в 2015.

Фото Ольги Черной с георгиевской лентой

Фото из Москвы в 2015

Журналисты сообщают также о том, что сын Черной Сергей Иочков возглавлял боевиков в Бахмуте. Его ликвидировали в 2014 и женщина переехала в Донецк.

Ранее "Телеграф" писал, что жительницу Луганской области судят за антиукраинские призывы.