Вчителька, яка працювала на бойовиків "ДНР", влаштувалася в український виш (фото, відео)

Ольга Чорна викладала російську мову, потім змінила профіль на політичний.

Поки проросійська екс-професор Євгенія Більченко скаржиться на відсутність зайнятості, педагог-пропагандистка з окупованого Донецька знайшла роботу в українському виші поблизу лінії розмежування.

Про це повідомляє "Вільне радіо".

Ольга Чорна викладала в донецькому ліцеї №5. Ще в 2018 році вона вела уроки "політінформації", де навчала учнів молодших класів "любити ДНР".

У Горлівському інституті іноземних мов, який змушений був переїхати в Бахмут в 2014 році, працевлаштування Чорної підтвердили і розповіли, що вона працює культорганізатором.

При цьому перешкод для роботи педагога у вузі не бачать. Про це заявила директор інституту Євгена Білецька. Вона прокоментувала, що не бачить проблем оскільки кримінальна справа не заведена.

Чорна знаходиться в базі "Миротворця" з 2018 року, на сторінці жінки в забороненій соціальної мережі "Однокласники" — фото з георгіївською стрічкою і з Москви в 2015.

Фото Ольги Чорної з георгіївською стрічкою

Фото з Москви в 2015

Журналісти повідомляють також про те, що син Чорної Сергій Іочков очолював бойовиків в Бахмуті. Його ліквідували в 2014 і жінка переїхала до Донецька.

Раніше "Телеграф" писав, що мешканку Луганської області судять за антиукраїнські заклики.