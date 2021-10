Украинка победила в конкурсе "Мисс мира плюс сайз", но угодила в скандал: подробности

Женщину обвинили во лжи

Без скандалов не обходится ни один конкурс красоты. Так случилось и с международным конкурсом "Мисс мира plus size", а точнее с украинкой Викторией Щелко, которая заявила, что одержала победу в Дубае, где это мероприятие проходило.

Как говорится в сюжете "ТСН", 32-летнюю киевлянку обвинили в самокоронации, ведь по словам владелице титула "Мисс мира plus size -2019" Милы Кузнецовой, Щелко не проходила национального отбора, поэтому не могла представлять Украину на конкурсе "Мисс Мира", а победу одержала в совершенно другом конкурсе.

"Мисс Мира плюс сайз это не Миссис (обращаем внимание) глобал интернешенал, вы вообще знаете что конкурсов красоты во всем мире много но конкурс с приставкою мир пока только один!", — обращает внимание Кузнецова.

В свою очередь, гендиректор конкурса "Мисс и миссис plus-size. Украина" Татьяна Котелкина рассказала, что Виктория Щелко не впервые попадает в подобные скандалы. По ее словам, в 2018 году киевлянка сама организовывала конкурс красоты и продавала призовые места. За это ее лишили лицензии. Сама же Котелкина уверена, что Виктория просто купила победу.

Щелко (Инстаграм @victoriamodelxl) никак не комментирует скандал, но уверяет, что с названием титула не ошиблась. Виктория в свои 32 года имеет 6 высших образований. В ее аккаунте написано, что она певица, актриса, теле- и радиоведущая.

Виктория Щелко

Добавим, что Виктория Щелко в 2017 году брала участие в международном конкурсе красоты "Miss Top of the World Plus Size", но победу она не получила.