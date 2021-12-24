Укр

Германия строит "четвертый рейх": вице-премьер Польши отличился громким заявлением

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Качинский раскритиковал Германию Новость обновлена 24 декабря 2021, 22:20
Качинский раскритиковал Германию

Отношения между Польшей и ЕС в последнее время обострились.

Глава руководящей партии Польши "ПиС" Ярослав Качинский обвинил Германию в попытках "создать четвертый рейх".

Об этом пишет The Guardian.

Он заявил, что Суд ЕС используется в качестве инструмента для федералистских идей, что не приводит некоторые страны в восторг из-за "перспектив создания четвертого германского рейха на основе ЕС".

Из-за этого, говорит Качинский, многие поляки были бы "униженными" в случае согласия с таким современным представлением.

Разногласия между Польшей и ЕС начались еще в 2015 году, когда правящая партия пыталась принять изменения в судебную систему страны. Но особенно они обострились после 7 октября 2021 года, когда Конституционный трибунал Польши признал часть положений договоров ЕС таковыми, что противоречат конституции страны.

В ЕС выразили опасения, что это приведет к подрыву авторитета европейских судов и удару по верховенству права. В частности, признание определенных положений ЕС неконституционными в Польше может привести к тому, что человек обратившийся к польскому суду не сможет воспользоваться гарантиями, предоставленными европейским законодательством.

22 декабря Еврокомиссия инициировала судебное разбирательство против Польши.

Как сообщалось ранее, Качинский ранее заявлял, что в Польше не исключают возможность строительства ограждения на границе с Украиной из-за нарастающей угрозы вторжения России и ситуации с мигрантами в Беларуси.

Теги:
#ЕС #Польша #Ярослав Качиньский
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