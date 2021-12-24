В Польше задумались о строительстве забора на границе с Украиной

Планируется возможность продлить дамбу от Беларуси до границы с Украиной.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша не исключает возможности построить забор на границе с украинским государством.

Согласно информации издания rmf24.pl, опубликованной в пятницу, 24 декабря, сейчас рассматривается вопрос об укреплении и продлении забора от Беларуси до границы с Украиной.

По словам политика, Польша должна быть в полной готовности перед "годами беспокойства и агрессии".

Также Качиньский подчеркнул, что путь, куда будет направлена эта агрессия, зависит от того, какую модель дальнейших действий изберут россияне, поэтому нужно готовиться к разным вариантам. Пока четких указаний по этому поводу получено не было.

В заключение премьер добавил, что Польша систематически получает информацию от спецслужб, которая позволяет подготовиться к разному развитию событий.

Ранее "Телеграф" сообщал об изменениях в правилах въезда украинцев в Польшу в канун новогодних праздников. Теперь польские пограничники будут проверять более расширенный список документов у иностранных граждан, пересекающих границу.