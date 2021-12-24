У Польщі задумалися про будівництво паркану на кордоні з Україною

Планується можливість продовжити дамбу від Білорусі до кордону з Україною

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Польща не виключає можливості збудувати паркан на кордоні з українською державою.

Згідно з інформацією видання rmf24.pl, опублікованою у п'ятницю, 24 грудня, наразі розглядається питання щодо зміцнення та подовження огорожі від Білорусі до кордону з Україною.

За словами політика, Польща повинна бути у повній готовності перед "роками занепокоєння та агресії".

Також Качинський наголосив, що напрямок, куди буде направлена ця агресія залежить від того, яку модель подальших дій оберуть росіяни, тож потрібно готуватися до різних варіантів. Поки що чітких вказівок стосовно цього отримано не було.

Наостанок прем'єр додав, що Польща систематично отримує інформацію від спецслужб, яка дозволяє підготуватися до різного розвитку подій.

Раніше "Телеграф" повідомляв про зміни у правилах в'їзду українців до Польщі напередодні новорічних свят. Відтепер польські прикордонники перевірятимуть більш розширений список документів у іноземних громадян, які перетинають кордон.