Німеччина будує "четвертий рейх": віце-прем’єр Польщі відзначився гучною заявою

Відносини між Польщею та ЄС останнім часом загострилися.

Голова керівної партії Польщі "ПіС" Ярослав Качинський звинуватив Німеччину у спробах "створити четвертий рейх".

Про це пише The Guardian.

Він заявив, що Суд ЄС використовується як інструмент для федералістських ідей, що не захоплює деякі країни через "перспектив створення четвертого німецького рейху на основі ЄС".

Через це, каже Качинський, багато поляків було б "приниженим" у разі згоди з таким сучасним уявленням.

Розбіжності між Польщею та ЄС почалися ще у 2015 році, коли керівна партія намагалася ухвалити зміни до судової системи країни. Але особливо вони загострилися після 7 жовтня 2021 року, коли Конституційний трибунал Польщі визнав частину положень договорів ЄС такими, що суперечать конституції країни.

У ЄС висловили побоювання, що це призведе до підриву авторитету європейських судів та удару по верховенству права. Зокрема, визнання певних положень ЄС неконституційними у Польщі може призвести до того, що людина, яка звернулася до польського суду, не зможе скористатися гарантіями, наданими європейським законодавством.

22 грудня Єврокомісія ініціювала судовий розгляд проти Польщі.

Як повідомлялося раніше, Качинський раніше заявляв, що у Польщі не виключають можливість будівництва огорожі на кордоні з Україною через зростаючу загрозу вторгнення Росії та ситуацію з мігрантами в Білорусі.