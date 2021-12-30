"Словно трамвай по рельсам": в Лондоне королевский гвардеец "промаршировал" по ребенку (видео)

Согласно статуту члены королевской гвардии не имеют права прерывать несение караула

Перед Новым годом в TikTok завирусилось новое видео, снятое в Лондонском Тауэре. Автор ролика заснял, как во время марширования член королевской гвардии буквально подминает под себя ребенка, который встал у него на пути.

Более подробно о случившемся рассказали в издании People.

Во время инцидента гвардейцы совершали традиционное марширование внутри Тауэра. Как обычно это бывает, их окружала толпа любопытных туристов. Во время одного из поворотов гвардеец крикнул "Уступите дорогу!", однако мальчишка не успел во время отойти.

Видео быстро стало вирусным

На видео видно, что ребенка толкнули, однако военнослужащий сделал максимально все, чтобы не наступить на него. Да и сам мальчик практически сразу вскочил на ноги, лишь недоуменно посмотрев гвардейцам вслед.

Отметим, что ролик опубликовали в соцсети TikTok, где он внезапно получил огромную популярность. За несколько дней его просмотрели более 3,7 млн раз, а более 400 тысяч человек поставили ему отметку "Мне нравится".

Дополнительно сообщается, что в Минобороны Великобритании инцидент не оставили без внимания. Там считают, что дежурные гвардейцы не превысили своих полномочий, а наоборот — сделали все возможное, чтобы предупредить ребенка. При этом они отмечают, что после сдачи караула гвардеец лично убедился — с попавшим ему под ноги мальчиком все хорошо.

В соцсетях же, как водится, мнения традиционно разделились. Кто-то считает, что в случившемся виноват солдат, а кто-то критикует невнимательного ребенка и его родителей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал детали еще одного вирусного видео — на этот раз с женщиной в главной роли. На одном из рейсов американских авиалиний пассажирка затеяла скандал из-за проблем с кормлением своего ребенка. Её соседи по салону утверждали, что она кормит не сына или дочь, а котенка. Впрочем, этот ролик способен обмануть ожидание зрителя несколько раз.