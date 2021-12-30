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"Наче трамвай рейками": у Лондоні королівський гвардієць "промарширував" по дитині (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Гвардієць попросив поступитися дорогою, але хлопчик не встиг відбігти Новина оновлена 30 грудня 2021, 09:10
Гвардієць попросив поступитися дорогою, але хлопчик не встиг відбігти

Відповідно до статуту члени королівської гвардії не мають права переривати несення варти

Перед Новим роком у TikTok завірусилося нове відео, зняте в Лондонському Тауері. Автор ролика зняв, як під час марширування член королівської гвардії буквально підминає під себе дитину, котра опинилася в нього на шляху.

Докладніше про те, що сталося, розповіли у виданні People.

Під час інциденту гвардійці робили традиційне марширування всередині Тауера. Як завжди це буває, їх оточував натовп цікавих туристів. Під час одного з поворотів гвардієць крикнув "Поступіться дорогою!", проте хлопчик не встиг вчасно відійти.

Відео швидко стало вірусним

На відео видно, що дитину штовхнули, проте військовослужбовець зробив максимально все, щоб не наступити на нього. Та й сам хлопчик практично одразу схопився на ноги, лише здивовано подивившись гвардійцям услід.

Зазначимо, що ролик опублікували в соцмережі TikTok, де він раптово набув великої популярності. За кілька днів його переглянули понад 3,7 млн разів, а понад 400 тисяч людей поставили йому позначку "Мені подобається".

Додатково повідомляється, що у Міноборони Великої Британії інцидент не залишили поза увагою. Там вважають, що чергові гвардійці не перевищили своїх повноважень, а навпаки, зробили все можливе, щоб попередити дитину. При цьому вони зазначають, що після здачі варти гвардієць особисто переконався — з хлопчиком, який потрапив йому під ноги, все добре.

У соцмережах, як водиться, думки традиційно розділилися. Хтось вважає, що у тому, що сталося, винен солдат, а хтось критикує неуважну дитину та її батьків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав деталі ще одного вірусного відео — цього разу з жінкою у головній ролі. На одному з рейсів американських авіаліній пасажирка влаштувала скандал через проблеми з годуванням своєї дитини. Її сусіди по салону стверджували, що вона годує не сина чи дочку, а кошеня. Втім, цей ролик може обдурити очікування глядача кілька разів.

Теги:
#Велика Британія #Дитина #Лондон #Відео #Марш #Гвардійці #Королівська гвардія
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