"Наче трамвай рейками": у Лондоні королівський гвардієць "промарширував" по дитині (відео)
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Відповідно до статуту члени королівської гвардії не мають права переривати несення варти
Перед Новим роком у TikTok завірусилося нове відео, зняте в Лондонському Тауері. Автор ролика зняв, як під час марширування член королівської гвардії буквально підминає під себе дитину, котра опинилася в нього на шляху.
Докладніше про те, що сталося, розповіли у виданні People.
Під час інциденту гвардійці робили традиційне марширування всередині Тауера. Як завжди це буває, їх оточував натовп цікавих туристів. Під час одного з поворотів гвардієць крикнув "Поступіться дорогою!", проте хлопчик не встиг вчасно відійти.
На відео видно, що дитину штовхнули, проте військовослужбовець зробив максимально все, щоб не наступити на нього. Та й сам хлопчик практично одразу схопився на ноги, лише здивовано подивившись гвардійцям услід.
Зазначимо, що ролик опублікували в соцмережі TikTok, де він раптово набув великої популярності. За кілька днів його переглянули понад 3,7 млн разів, а понад 400 тисяч людей поставили йому позначку "Мені подобається".
Додатково повідомляється, що у Міноборони Великої Британії інцидент не залишили поза увагою. Там вважають, що чергові гвардійці не перевищили своїх повноважень, а навпаки, зробили все можливе, щоб попередити дитину. При цьому вони зазначають, що після здачі варти гвардієць особисто переконався — з хлопчиком, який потрапив йому під ноги, все добре.
У соцмережах, як водиться, думки традиційно розділилися. Хтось вважає, що у тому, що сталося, винен солдат, а хтось критикує неуважну дитину та її батьків.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав деталі ще одного вірусного відео — цього разу з жінкою у головній ролі. На одному з рейсів американських авіаліній пасажирка влаштувала скандал через проблеми з годуванням своєї дитини. Її сусіди по салону стверджували, що вона годує не сина чи дочку, а кошеня. Втім, цей ролик може обдурити очікування глядача кілька разів.
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