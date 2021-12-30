Укр

"Подарок" к Рождеству: банк ошибочно выплатил людям миллионы долларов

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Банк теперь ищет возможность вернуть деньги
Банк теперь ищет возможность вернуть деньги

Десятки тысяч людей в Британии получили зарплату дважды.

Технический сбой в работе одного из банков в Британии принес рождественское настроение некоторым жителям дважды. Но не надолго.

Как сообщает BBC, 25 декабря испанский банк Santander ошибочно зачислил 75 тысячам клиентов в Соединенном Королевстве почти 130 миллионов фунтов стерлингов (почти 4,8 миллиарда гривен).

Ошибка случилась во время проведения платежей почти двух тысяч корпоративных клиентов, которые выплачивали зарплату своим сотрудникам. В итоге десятки тысяч людей получили сразу два платежа, хоть второй из них и был профинансирован банком.

Теперь Santander в спешке возвращает деньги, хоть ситуацию усложняет то, что деньги ушли на счета конкурирующих банков.

В учреждении уже извинились за ситуацию и заявили, что спешат разобраться с дублирующими платежами. Там отметили, что их клиенты не пострадают финансово от возникшей ситуации.

Впрочем, пока остается неясным, как именно банк намерен вернуть средства, особенно в случае, если люди уже успели потратить эти деньги.

Как сообщалось ранее, технические сбои уже приносили людям радость. Недавно подобная ситуация произошла в Финляндии, где заправки в городе Турку начали отпускать клиентам бензин по стоимости в 1,4 евроцента за литр (43 копейки). Жители города подарок оценили и успели выкачать тысячи литров топлива, пока внезапная "акция" не закончилась.

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#Великобритания #Банк
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