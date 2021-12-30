"Подарунок" до Різдва: банк помилково виплатив людям мільйони доларів

Десятки тисяч людей у Британії отримали зарплату двічі.

Технічний збій у роботі одного з банків у Британії приніс різдвяний настрій деяким мешканцям двічі. Але не надовго.

Як повідомляє BBC, 25 грудня іспанський банк Santander помилково зарахував 75 тисяч клієнтів у Сполученому Королівстві майже 130 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 4,8 мільярда гривень).

Помилка сталася під час проведення платежів майже двох тисяч корпоративних клієнтів, які виплачували зарплату своїм працівникам. У результаті десятки тисяч людей отримали одразу два платежі, хоч другий із них і був профінансований банком.

Тепер Santander поспіхом повертає гроші, хоч ситуацію ускладнює те, що гроші пішли на рахунки конкуруючих банків.

В установі вже вибачилися за ситуацію та заявили, що поспішають розібратися з дублюючими платежами. Там зазначили, що їхні клієнти не постраждають фінансово від ситуації.

Втім, поки що залишається незрозумілим, як саме банк має намір повернути кошти, особливо у випадку, якщо люди вже встигли витратити ці гроші.

Як повідомлялося раніше, технічні збої вже приносили людям радість. Нещодавно подібна ситуація сталася у Фінляндії, де заправки у місті Турку почали відпускати клієнтам бензин за вартістю 1,4 євроцента за літр (43 копійки). Жителі міста подарунок оцінили та встигли викачати тисячі літрів палива, поки раптова "акція" не закінчилася.