Рус

"Подарунок" до Різдва: банк помилково виплатив людям мільйони доларів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
138
Банк тепер шукає можливість повернути гроші Новина оновлена 30 грудня 2021, 18:07
Банк тепер шукає можливість повернути гроші

Десятки тисяч людей у Британії отримали зарплату двічі.

Технічний збій у роботі одного з банків у Британії приніс різдвяний настрій деяким мешканцям двічі. Але не надовго.

Як повідомляє BBC, 25 грудня іспанський банк Santander помилково зарахував 75 тисяч клієнтів у Сполученому Королівстві майже 130 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 4,8 мільярда гривень).

Помилка сталася під час проведення платежів майже двох тисяч корпоративних клієнтів, які виплачували зарплату своїм працівникам. У результаті десятки тисяч людей отримали одразу два платежі, хоч другий із них і був профінансований банком.

Тепер Santander поспіхом повертає гроші, хоч ситуацію ускладнює те, що гроші пішли на рахунки конкуруючих банків.

В установі вже вибачилися за ситуацію та заявили, що поспішають розібратися з дублюючими платежами. Там зазначили, що їхні клієнти не постраждають фінансово від ситуації.

Втім, поки що залишається незрозумілим, як саме банк має намір повернути кошти, особливо у випадку, якщо люди вже встигли витратити ці гроші.

Як повідомлялося раніше, технічні збої вже приносили людям радість. Нещодавно подібна ситуація сталася у Фінляндії, де заправки у місті Турку почали відпускати клієнтам бензин за вартістю 1,4 євроцента за літр (43 копійки). Жителі міста подарунок оцінили та встигли викачати тисячі літрів палива, поки раптова "акція" не закінчилася.

Теги:
#Велика Британія #Банк
У деякі країни в’їзд вже заборонений
Подорожі
"Омікрон" закриває європейські кордони: нові умови в’їзду для туристів з України (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У деякі країни в’їзд вже заборонений
"Омікрон" закриває європейські кордони: нові умови в’їзду для туристів з України (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
У СБУ кажуть, що 40-річний бойовик збився з орієнтирів і прийшов до української армії сам
Заблукав і пішов "штурмувати" ЗСУ: відомі подробиці про затримання командира бойовиків із паспортом РФ (фото)
Дата публікації
Категорія
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Категорія
Для шаманського ритуалу використали портрет президента
Шамани Перу "очистили" Зеленського: деталі ритуалу (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах