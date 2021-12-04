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Свято підкралося непомітно: у Фінляндії заправка всю ніч роздавала бензин майже безкоштовно (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Заправка
Заправка

Деякі водії купували одразу оптом.

До Нового року та Різдва ще далеко, але Санта вже дістався фінського міста Турку та влаштував свято місцевим водіям, знизивши вартість бензину А95 до 1,4 євроцента за літр (43 українські копійки).

Принаймні, так можна було б подумати, якщо не знати, що причиною небаченої щедрості став звичайний технічний збій. Про це пише Yle.

Точно не відомо, що спричинило збій, проте несподівана знижка почалася 3 грудня приблизно о дев’ятій годині вечора і тривала до шостої години ранку за місцевим часом (те саме, що й за Києвом). При цьому така проблема була помічена відразу на трьох заправних станціях.

У керівництві компанії Turku Cooperative TOK, яка керує цими заправками, заявили, що зафіксували набагато більшу популярність цих станцій серед водіїв, ніж зазвичай. Там не повідомляють скільки бензину було продано за день, але ймовірно, що рахунок йде на тисячі літрів.

"Нам шкода повідомляти нашимклієнтам, що у нас більше немає дешевого бензину", — прокоментував ситуацію керівник компанії Рамі Калліомякі.

Очевидно, що решті водіїв тепер доведеться купувати бензин за звичайними цінами в 1,8 євро за літр (55,5 грн), але спогади про ту ніч надовго залишаться в мережі.

Тим часом в Алтайському краї Росії місцеві жителі змушені потай пиляти клени, щоб зігрітися взимку. Причина тому полягає в тому, що в регіоні вичерпуються запаси вугілля.

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#Бензин #Фінляндія
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