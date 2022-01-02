В Британии 6-летний ребенок погиб от рук мачехи и отца: родственники требуют смертной казни (фото)
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Женщина и мужчина получили 29 и 21 год тюремного заключения.
Суд в Британии вынес приговор супружеской паре, которая жестоко убила 6-летнего мальчика, однако общественности он показался слишком мягким.
Об этом информирует Mirror.
Отмечается, что в 2020 году жителей Королевства шокировала новость о гибели 6-летнего Артура. Его мачеха, 32-летняя Эмма Тастин, сначала отравила его солью, а затем жестоко побила, из-за чего ребенок скончался. Отец Артура Томас Хьюз не стал помогать мальчику, а потому суд вынес вердикт и ему.
Тастин была приговорена к 29 годам тюрьмы, а Хьюз отправится за решетку на 21 год.
Однако не всех устроил приговор, в частности в прокуратуре уже заявили, что будут настаивать на более суровом наказании.
Дед Артура по материнской линии Питер Хэлкроу в комментарии СМИ заявил, что крайне опечален тем, что в стране отменили смертную казнь.
"Я никогда не поддерживал смертную казнь, потому что я знаю, что суды допускают ошибки. Но, на мой взгляд, они лишились своего права на жизнь", — сказал Хэлкроу.
Как сообщалось ранее, в больнице Запорожья скончался 2-летний ребенок. Согласно предварительным выводам смерть наступила вследствие невыполнения медиком своих обязанностей. Мать ребенка уже обратилась к полиции с требованием наказать ответственных.
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