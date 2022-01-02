У Британії 6-річна дитина загинула від рук мачухи та батька: родичі вимагають страти (фото)

Жінка та чоловік отримали 29 та 21 рік тюремного ув’язнення.

Суд у Британії ухвалив вирок подружній парі, яка жорстоко вбила 6-річного хлопчика, проте громадськості він здався надто м’яким.

Про це інформує Mirror.

Наголошується, що у 2020 році мешканців Королівства шокувала новина про загибель 6-річного Артура. Його мачуха, 32-річна Емма Тастін, спочатку отруїла його сіллю, а потім жорстоко побила, через що дитина померла. Батько Артура Томас Х’юз не став допомагати хлопцеві, тому суд виніс вердикт і йому.

Тастін була засуджена до 29 років в’язниці, а Х’юз вирушить за ґрати на 21 рік.

Проте не всіх влаштував вирок, зокрема в прокуратурі вже заявили, що наполягатимуть на суворішому покаранні.

Артур Хьюз

Дід Артура по материнській лінії Пітер Хелкроу в коментарі ЗМІ заявив, що вкрай засмучений тим, що в країні скасували страту.

"Я ніколи не підтримував смертну кару, тому що я знаю, що суди припускаються помилок. Але, на мій погляд, вони втратили своє право на життя", — сказав Хелкроу.

Емма Тастін та Томас Хьюз

Як повідомлялося раніше, у лікарні Запоріжжя померла 2-річна дитина. Згідно з попередніми висновками, смерть настала внаслідок невиконання медиком своїх обов’язків. Мати дитини вже звернулася до поліції із вимогою покарати відповідальних.