Умер президент Европарламента: подробности

Он умер в больнице в Италии ранним утром 11 января.

Президент Европарламента Давид Сассоли скончался после двух недель в медучреждении. Он находился в нем с конца декабря. Госпитализировали политика с нарушениями работы иммунной системы.

Про смерть Сассоли в больнице в Авиано сообщил его пресс-секретарь.

Президенту было 65 лет. Его избрали на это пост в 2019 году. Хотя фактически он был спикером — его титул был президентским. До этого он был журналистом. Политическую карьеру начал в 2009 году с избрания в Европарламент по списку демократов.

Чем известен Сассоли

Кроме своей деятельности на политической арене Европы, его также знают как одного из политиков, против которых Россия в 2021 году ввела санкции, запрещающие въезд. Это была зеркальная мера РФ после санкций Европы из-за отравления Алексея Навального.

Сассоли также высказывался о необходимости сделать более жесткими санкции против России. В ноябре он встречался с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в рамках встречи ассоциированного трио. Обсуждались вопросы сотрудничества в сфере торговли и здравоохранения.

Новые выборы президента назначат, вероятно, на вторник следующей недели.

"Телеграф" ранее писал про шумиху вокруг вероятного продолжения отпуска украинского президента Владимира Зеленского. Пользователи заметили одинаковые детали на последних и сделанных месяцем ранее фото политика.