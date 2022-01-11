Помер президент Європарламенту: подробиці

Він помер у лікарні в Італії рано-вранці 11 січня.

Президент Європарламенту Давид Сассоло помер після двох тижнів у медзакладі. Він був у ньому з кінця грудня. Госпіталізували політика з порушеннями роботи імунної системи.

Про смерть Сасолі у лікарні в Авіано повідомив його речник.

Президентові було 65 років. Його обрали на цю посаду у 2019 році. Хоча фактично він був спікером – його титул був президентським. До того він був журналістом. Політичну кар’єру розпочав у 2009 році з обрання до Європарламенту за списком демократів.

Чим відомий Сасолі

Окрім своєї діяльності на політичній арені Європи, його також знають як одного з політиків, проти яких Росія у 2021 році запровадила санкції, що забороняють в’їзд. Це був дзеркальний захід РФ після санкцій Європи через отруєння Олексія Навального.

Сассолі також говорив про необхідність введення більш жорстких санкцій проти Росії. У листопаді він зустрічався з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у рамках зустрічі асоційованого тріо. Обговорювалися питання співпраці у сфері торгівлі та охорони здоров’я.

Нові вибори президента призначать, напевно, на вівторок наступного тижня.

"Телеграф" раніше писав про галас навколо можливого продовження відпустки українського президента Володимира Зеленського. Користувачі помітили однакові деталі на останніх та зроблених місяцем раніше фото політика.