Відпустка продовжується? Зеленський у перший день "після свят" виклав фото з Банкової, зняте три місяці тому

Пресслужба Зеленського проілюструвала нову посаду старим фото.

Президент України Володимир Зеленський після новорічних вихідних, проведених у Буковелі (Івано-Франківська область), повернувся до роботи на Банкову, однак у мережі помітили негаразд.

Інформація про це з’явилася в його аккаунті в Інстаграм.

"Понеділок. Ранок. Банкова. Починаємо новий робочий тиждень 2022 року", — написав він.

Втім, журналіст Ростислав Демчук припустив, що фото, яке використав Зеленський для ілюстрації посту, було зроблено ще в листопаді.

Фото Зеленського 29 листопада та 10 січня

На сайті президента справді є схожа фотографія, яка фігурувала в новині від 29 листопада 2021 року про нараду щодо протидії коронавірусу та ситуації зі штамом "Омікрон".

Зеленський провів нараду 29 листопада

Тоді ж вона була поширена пресслужбою Зеленського у Телеграмі.

Варто зазначити, що тим часом у мережі з’явилася інформація про те, що Зеленський разом із головою ОПУ Андрієм Єрмаком нібито покинули Україну і зараз перебувають на курорті на одному з курортів Індійського океану. Зокрема, про це написав колишній нардеп Ігор Мосійчук.

"Чекаємо на офіційне підтвердження чи спростування від ОП", — додав він.

Водночас пресслужба Зеленського у Твіттері оприлюднила інформацію, що президент провів сьогодні переговори зі своїм швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом, що може свідчити про те, що він зайнятий робочими питаннями.

Як повідомлялося раніше, Зеленський приїхав на відпочинок у Буковелі до елітного готелю 4 січня. Ймовірно, випадково він оселився в тому ж закладі і на тому ж поверсі, де проживав український бізнесмен Ігор Коломойський.