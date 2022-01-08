Єрмак показав фото з відпочинку із Зеленським у Буковелі, але закрив коментарі

З читачами він поділився не лише краєвидами Карпат, а й нюансами дипломатичних дзвінків останніх днів.

Українські ТОП-політики на Різдво вирішили відпочити у Карпатах. Насолодитися схилами Буковеля вирушили президент України Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак. Нагадаємо, вони розділили перше місце у рейтингу впливових політичних діячів України у 2021 році.

Фотографіями з відпочинку та своїми успіхами на ниві дипломатичних переговорів поділився Єрмак. Він не лише виставив фотографії з лісу та з балкону з видом на Карпати, а й поділився, з якими чиновники із Франції, Німеччини та США говорив телефоно за останні два дні. Також він розповів про швидкий приїзд двох радників глав держав-учасниць Нормандського формату до столиці України.

Примітно, що під постом майже одразу було відключено можливість коментування. Можливо це було зроблено після того, як Володимира Зеленського засудили під його відеозверненням із Карпат та вітанням з Різдвом. Нагадаємо — користувачі вважали, що він погладшав і відзначили високу вартість відпочинку в Буковелі для звичайних громадян України.

Як раніше писав "Телеграф", Зеленський у супроводі приїхав до одного з елітних готелів Карпат у Яремче. У ньому на той час також відпочивав бізнесмен Ігор Коломойський.