Рус

Єрмак показав фото з відпочинку із Зеленським у Буковелі, але закрив коментарі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
68
Глава ОП зазначив, що Карпати додають йому енергії Новина оновлена 08 січня 2022, 13:02
Глава ОП зазначив, що Карпати додають йому енергії

З читачами він поділився не лише краєвидами Карпат, а й нюансами дипломатичних дзвінків останніх днів.

Українські ТОП-політики на Різдво вирішили відпочити у Карпатах. Насолодитися схилами Буковеля вирушили президент України Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак. Нагадаємо, вони розділили перше місце у рейтингу впливових політичних діячів України у 2021 році.

Фотографіями з відпочинку та своїми успіхами на ниві дипломатичних переговорів поділився Єрмак. Він не лише виставив фотографії з лісу та з балкону з видом на Карпати, а й поділився, з якими чиновники із Франції, Німеччини та США говорив телефоно за останні два дні. Також він розповів про швидкий приїзд двох радників глав держав-учасниць Нормандського формату до столиці України.

Примітно, що під постом майже одразу було відключено можливість коментування. Можливо це було зроблено після того, як Володимира Зеленського засудили під його відеозверненням із Карпат та вітанням з Різдвом. Нагадаємо — користувачі вважали, що він погладшав і відзначили високу вартість відпочинку в Буковелі для звичайних громадян України.

Як раніше писав "Телеграф", Зеленський у супроводі приїхав до одного з елітних готелів Карпат у Яремче. У ньому на той час також відпочивав бізнесмен Ігор Коломойський.

Теги:
#Карпати #Буковель #Володимир Зеленський #Андрій Єрмак
При перереєстрації автівки додатковий техогляд обов'язковий
Україна
В Україні повертають техогляд 2022 року: що про це потрібно знати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
При перереєстрації автівки додатковий техогляд обов'язковий
В Україні повертають техогляд 2022 року: що про це потрібно знати
Дата публікації
Категорія
Тіло знайшли неподалік привокзальної площі
Різав і ґвалтував одночасно: спливли деталі вбивства під Кривим Рогом
Дата публікації
Категорія
Фото супутників показали кількість техніки, що збільшилася.
Військові Путіна все щільніше обступають Україну: опубліковано свіжу карту
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Жодних переговорів: як проходять протести в Казахстані (онлайн)
Дата публікації
Категорія
На пошуки зниклого виходили волонтери та поліція
На Закарпатті знайдений мертвим зниклий підліток: його тіло пропливло 10 км річкою (фото)