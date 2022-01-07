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"Обличчя від'їв": відео з погладшалим Зеленським на відпочинку звеселило українців

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Володимир Зеленський під час вітання напередодні Нового року Новина оновлена 07 січня 2022, 11:21
Володимир Зеленський під час вітання напередодні Нового року

Відпочинок українського президента у Буковелі триває.

Після того, як його сфотографували за столом з головою Офісу Андрієм Єрмаком, в Інстаграмі глави держави Володимира Зеленського з’явилося відео-вітання з Різдвом.

Він записав його на засніженому карпатському схилі, але не розкішна природа на тлі схвилювала українців. Частина відповіла на привітання, але деякі користувачі помітили додаткові деталі.

Підписники помітили, що президент набрав вагу під час свят.

Також вони пожаліли охоронців, які всюди супроводжують президента. Припустили, що вони або на сноуборді поряд, або біжать лісом.

Пригадали Зеленському також і недавню помилку його дружини, яка в ефірі розповіла про покупку скумбрії для сім’ї по 8 грн. Зазначили окремо, що природа України дивовижна, але дозволити собі її може не кожен через вартість відпочинку.

Як раніше писав "Телеграф", Володимир Зеленський приїхав на відпочинок у Буковелі в елітний готель 4 січня. Ймовірно, випадково він оселився в тому ж закладі і на тому ж поверсі, де проживав український бізнесмен Ігор Коломойський.

Теги:
#Відпочинок #Буковель #Володимир Зеленський
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