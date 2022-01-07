"Лицо отъел": видео с располневшим Зеленским на отдыхе повеселило украинцев

Отдых украинского президента в Буковеле продолжается.

После того как его сфотографировали за столом с главой Офиса Андреем Ермаком, в Инстаграме главы государства появилось видео-поздравление с Рождеством от Владимира Зеленского.

Он записал его на заснеженном карпатском склоне, но не роскошная природа на фоне взволновала украинцев. Часть из них ответила на поздравление, но некоторые пользователи подметили дополнительные детали.

Пользователи подметили, что президент набрал вес во время праздников.

Также они пожалели охранников, которые везде сопровождают президента. Предположили, что они либо на сноуборде рядом, либо бегут по лесу.

Припомнили Зеленскому также и недавнюю оплошность его супруги, которая в эфире рассказала о покупке скумбрии для семьи по 8 грн. Отметили отдельно, что природа Украины — удивительна, но позволить себе ее может не каждый из-за стоимости отдыха.

Как ранее писал "Телеграф" Владимир Зеленский приехал на отдых в Буковеле в элитный отель 4 января. Вероятно, по случайности он поселился в том же заведении и на том же этаже где проживал украинский бизнесмен Игорь Коломойский.