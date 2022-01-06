"Опух от трудов!" Фото Зеленського из Буковеля стало хитом сети

В сети появилось фото отдыха Зеленского на курорте.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит свой новогодний отпуск на популярном горнолыжном курорте Буковель, что в Ивано-Франковской области. При этом вместе с ним туда приехал и глава Офиса президента Андрей Ермак.

На фото, обнародованном главным редактором "Цензор.нет" Юрием Бутусовым, видно, что кроме них там находятся и другие должностные лица.

Журналист отметил, что там он проводит время в компании людей, которых не стал бы садить за новогодний стол.

В частности, он сообщил, что на фото напротив главы ОПУ сидит действующий глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко.

"Демченко является главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком и администрацией Путина, поскольку пользуется полным доверием Кремля", — сообщил он.

Зеленский и Ермак в Буковеле

Пользователи сети же обратили внимание на внешний вид Зеленского, а также не преминули возможностью пошутить на тему его совместного отдыха с Ермаком.

Как сообщалось ранее, Зеленский в Буковеле остановился в отеле Radisson Blu Resort Bukovel. Примечательно, что он остановился в том же отеле, где до этого гостил миллиардер Игорь Коломойский.

Сам Коломойский после этого заявил, что Зеленским он не общался и не намерен этого делать.