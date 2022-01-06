"Опух від праці!" Фото Зеленського із Буковеля стало хітом мережі

У мережі з’явилось фото відпочинку Зеленського на курорті.

Президент України Володимир Зеленський проводить свою новорічну відпустку на популярному гірськолижному курорті Буковель, що на Івано-Франківщині. При цьому разом із ним туди приїхав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

На фото, оприлюдненому головним редактором "Цензор.нет" Юрієм Бутусовим, видно, що, крім них, там знаходяться й інші посадовці.

Журналіст зазначив, що там він проводить час у компанії людей, яких не став би садити за новорічний стіл.

Зокрема, він повідомив, що на фото навпроти голови ОПУ сидить чинний голова комітету з розвідки за президента Руслан Демченко.

"Демченко є головною сполучною ланкою між Зеленським, Єрмаком та адміністрацією Путіна, оскільки користується повною довірою Кремля", — повідомив він.

Зеленський та Єрмак у Буковелі

Користувачі мережі звернули увагу на зовнішній вигляд Зеленського, а також не пропустили можливість пожартувати на тему його спільного відпочинку з Єрмаком.

Як повідомлялося раніше, Зеленський у Буковелі зупинився у готелі Radisson Blu Resort Bukovel. Цікаво, що він зупинився в тому ж готелі, де раніше гостював мільярдер Ігор Коломойський.

Сам Коломойський після цього заявив, що Зеленським він не спілкувався і не збирається цього робити.