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Приїхав Зеленський до Буковеля, а там Коломойський. Приїхав у Гуту, а там ДР Єрмака – жах, президентові ніде відпочити! - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Відомий блогер Роман Шрайк саркастично прокоментував візит Володимира Зеленського до Буковеля, де в цей самий момент перебував Ігор Коломойський.

Приїхав до Буковеля — а там Коломойський.

Прилетів у Гуту — там День народження Єрмака.

Прибув до Оману — а там Патрушев.

Я б на місці президента ініціював справу про переслідування. Неможливо відпочити, жах.

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Теги:
#Ігор Коломойський #Володимир Зеленський #Андрій Єрмак
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