Приїхав Зеленський до Буковеля, а там Коломойський. Приїхав у Гуту, а там ДР Єрмака – жах, президентові ніде відпочити! - Роман Шрайк
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Відомий блогер Роман Шрайк саркастично прокоментував візит Володимира Зеленського до Буковеля, де в цей самий момент перебував Ігор Коломойський.
Приїхав до Буковеля — а там Коломойський.
Прилетів у Гуту — там День народження Єрмака.
Прибув до Оману — а там Патрушев.
Я б на місці президента ініціював справу про переслідування. Неможливо відпочити, жах.
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