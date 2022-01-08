Укр

Ермак показал фото с отдыха с Зеленским в Буковеле, но закрыл комментарии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
68
Глава ОП отметил, что Карпаты добавляют ему энергии Новость обновлена 08 января 2022, 13:02
Глава ОП отметил, что Карпаты добавляют ему энергии

С подписчиками он поделился не только пейзажами Карпат, но и нюансами дипломатических звонков последних дней.

Украинские ТОП-политики на Рождество решили отдохнуть в Карпатах. Насладится склонами Буковеля отправились президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Напомним, они разделили первое место в рейтинге влиятельных политических деятелей Украины в 2021 году.

Фотографиями с отдыха и своими успехами на ниве дипломатических переговоров поделился Ермак. Он не только выставил фотографии из леса и с балкона с видом на Карпаты, но и поделился, с какими чиновниками из Франции, Германии и США он говорил по телефону за последние два дня. Также он рассказал о скором приезде двух советников глав государств-участников Нормандского формата в столицу Украины.

Примечательно, что под постом почти сразу же была отключена возможность комментирования. Возможно это было сделано после того, как Владимира Зеленского осудили под его видеообращением из Карпат и поздравлением с Рождеством. Напомним — пользователи сочли, что он располнел и отметили высокую стоимость отдыха в Буковеле для обычных граждан Украины.

Как ранее писал "Телеграф" Зеленский в сопровождении приехал в один из элитных отелей Карпат в Яремче. В нем в то время также отдыхал бизнесмен Игорь Коломойский.

Теги:
#Карпаты #Буковель #Владимир Зеленский #Андрей Ермак
При перерегистрации автомобиля дополнительный техосмотр обязателен
Украина
В Украине возвращают техосмотр в 2022 году: что об этом нужно знать
Дата публикации
Дата публикации
Категория
При перерегистрации автомобиля дополнительный техосмотр обязателен
В Украине возвращают техосмотр в 2022 году: что об этом нужно знать
Дата публикации
Категория
Тело нашли неподалеку от привокзальной площади
Резал и насиловал одновременно: детали убийства под Кривым Рогом всколыхнули сеть
Дата публикации
Категория
Фото со спутников показывали увеличившееся количество техники
Военные Путина все плотнее обступают Украину: опубликована свежая карта
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Никаких переговоров: как проходят протесты в Казахстане (онлайн)
Дата публикации
Категория
На поиски пропавшего выходили волонтеры и полиция
На Закарпатье найден мертвым пропавший подросток: его тело проплыло 10 км по реке (фото)