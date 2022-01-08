Ермак показал фото с отдыха с Зеленским в Буковеле, но закрыл комментарии

С подписчиками он поделился не только пейзажами Карпат, но и нюансами дипломатических звонков последних дней.

Украинские ТОП-политики на Рождество решили отдохнуть в Карпатах. Насладится склонами Буковеля отправились президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Напомним, они разделили первое место в рейтинге влиятельных политических деятелей Украины в 2021 году.

Фотографиями с отдыха и своими успехами на ниве дипломатических переговоров поделился Ермак. Он не только выставил фотографии из леса и с балкона с видом на Карпаты, но и поделился, с какими чиновниками из Франции, Германии и США он говорил по телефону за последние два дня. Также он рассказал о скором приезде двух советников глав государств-участников Нормандского формата в столицу Украины.

Примечательно, что под постом почти сразу же была отключена возможность комментирования. Возможно это было сделано после того, как Владимира Зеленского осудили под его видеообращением из Карпат и поздравлением с Рождеством. Напомним — пользователи сочли, что он располнел и отметили высокую стоимость отдыха в Буковеле для обычных граждан Украины.

Как ранее писал "Телеграф" Зеленский в сопровождении приехал в один из элитных отелей Карпат в Яремче. В нем в то время также отдыхал бизнесмен Игорь Коломойский.