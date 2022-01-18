Почти незаметно: как польские супермаркеты обманывают покупателей (видео)

Разница в цене продуктов получается очень существенной.

В Польше в одном из гипермаркетов сети Aushan местные жители зафиксировали факт обмана покупателей. Все дело в весах, оборудованных специальной пластиковой накладкой.

Видеодоказательством поделился пользователь социальной сети TikTok под ником Kumanziomal.

На кадрах можно увидеть, что электронные весы защищает специальная пластиковая накладка. Можно предположить, что ее положили для того, чтобы уберечь прибор от грязи и механических повреждений, однако выяснилось, что накладка значительно увеличивает вес продуктов, что сказывается на карманах покупателей.

Сначала мужчина взвесил продукты и на ценнике было 12.20 злотых, а после того, как пластиковая накладка с весов была снята — ценник уменьшился до 9.23 злотых. Разница составила 2,97 злотых, что в гривневом эквиваленте равняется 21,09.

В Польше покупателей обвешивают с помощью пластиковой накладки на весах

Напомним, что в украинских супермаркетах также появились некоторые нововведения, касающиеся пластиковых пакетов. С 10 декабря 2021 года в Украине ограничили использование одноразовых пластиковых пакетов и сделали их платными. Теперь в магазинах и супермаркетах за так называемые "маечки" с ручками придется отдать от 2 до 3 гривен за штуку.