Майже непомітно: як польські супермаркети дурять покупців (відео)

Різниця у ціні продуктів виходить дуже суттєвою.

У Польщі в одному з гіпермаркетів мережі Aushan місцеві жителі зафіксували факт обману покупців. Вся справа у вагах, яких обладнали спеціальною пластиковою накладкою.

Відеодоказом поділився користувач соціальної мережі TikTok під ніком Kumanziomal.

На кадрах можна помітити, що електронні ваги захищає спеціальна пластикова накладка. Можна припустити, що її поклали для того, щоб вберегти прилад від бруду та механічних пошкоджень, однак з’ясувалося, що ця накладка значно збільшує вагу продуктів, що позначається на кишенях покупців.

Спочатку чоловік зважив продукти й на ціннику було 12.20 злотих, а після того, як пластикову накладку з терезів було знято — цінник зменшився до 9.23 злотих. Різниця склала 2,97 злотих, що у гривневому еквіваленті дорівнює 21,09.

У Польщі покупців обважують за допомогою пластикової накладки на вагах

Нагадаємо, що в українських супермаркетах також з’явилися деякі нововведення, які стосуються пластикових пакетів. З 10 грудня 2021 року в Україні обмежили використання одноразових пластикових пакетів та зробили їх платними. Тепер у магазинах та супермаркетах за так звані "маєчки" з ручками доведеться віддати від 2 до 3 гривень за штуку.