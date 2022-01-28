Укр

Признали боевиков "ЛНР": европейское госСМИ попало в дипломатический скандал

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
33
Трансляция канала ведется из Подгорицы Новость обновлена 28 января 2022, 12:53
Трансляция канала ведется из Подгорицы

Новость вышла с провокативным заголовком.

Очередное государство на Балканах попало в скандал с "признанием "ЛНР". Вооруженное формирование назвали республикой на сайте государственной ТРК Черногории RTCG.

Новость вышла ранним утром с заголовком "Украинцы напали на Луганскую республику?", сообщает "Европейская правда". Спустя несколько часов его изменили на "Солдат погиб во время артиллерийского обстрела".

Как менялись заголовки
Как менялись заголовки

Тест также был частично изменен. Новость про гибель боевика в Веселогоровке построена на заявлении псевдоформирования "ЛНР". Отметим, в повествовании "народное ополчение" подается без указания, что Луганская область это часть Украины, которая сейчас частично оккупирована. Также не указано, что оккупационные структуры, называющие себя "ЛНР" не признаны в мире.

Согласно имеющимся данным в первоначальной информации также шла речь о "поддержке напряжения в регионе со стороны США и НАТО". В последней редакции текста этого нет.

Ранее "Телеграф" писал о подобном скандале на конкурсе детского рисунка в Сербии. Тогда в городском конкурсе одного из населенных пунктов победила девочка из ОРДЛО, но написали ее место жительства иначе.

Теги:
#Донбасс #Черногория #Оккупация #ЛНР
Владимир Вирчис скончался 28 января
Спорт
Легенду украинского бокса Владимира Вирчиса нашли мертвым: первые подробности смерти
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Вирчис скончался 28 января
Легенду украинского бокса Владимира Вирчиса нашли мертвым: первые подробности смерти
Дата публикации
Категория
Вашингтон передал России письменные ответы на ее требования по гарантиям безопасности
У Путина ответили на вопрос, будет ли война с Украиной
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Беседа Зеленского с президентом США вновь закончилась скандалом: конкуренты Байдена требуют стенограмму
Дата публикации
Категория
Лавров заявил о готовности Кремля обсудить двухсторонние отношения с Украиной
Лавров пригласил Зеленского в Москву, но с одним условием
Дата публикации
Категория
Кристина Алексейчук рассказала о модных трендах этого и предстоящего сезона
Весной нас ждет бум на одежду в стиле СССР и 2000-х - стилист Кристина Алексийчук