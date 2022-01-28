Признали боевиков "ЛНР": европейское госСМИ попало в дипломатический скандал
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Новость вышла с провокативным заголовком.
Очередное государство на Балканах попало в скандал с "признанием "ЛНР". Вооруженное формирование назвали республикой на сайте государственной ТРК Черногории RTCG.
Новость вышла ранним утром с заголовком "Украинцы напали на Луганскую республику?", сообщает "Европейская правда". Спустя несколько часов его изменили на "Солдат погиб во время артиллерийского обстрела".
Тест также был частично изменен. Новость про гибель боевика в Веселогоровке построена на заявлении псевдоформирования "ЛНР". Отметим, в повествовании "народное ополчение" подается без указания, что Луганская область это часть Украины, которая сейчас частично оккупирована. Также не указано, что оккупационные структуры, называющие себя "ЛНР" не признаны в мире.
Согласно имеющимся данным в первоначальной информации также шла речь о "поддержке напряжения в регионе со стороны США и НАТО". В последней редакции текста этого нет.
Ранее "Телеграф" писал о подобном скандале на конкурсе детского рисунка в Сербии. Тогда в городском конкурсе одного из населенных пунктов победила девочка из ОРДЛО, но написали ее место жительства иначе.
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