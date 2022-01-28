Признали боевиков "ЛНР": европейское госСМИ попало в дипломатический скандал

Новость вышла с провокативным заголовком.

Очередное государство на Балканах попало в скандал с "признанием "ЛНР". Вооруженное формирование назвали республикой на сайте государственной ТРК Черногории RTCG.

Новость вышла ранним утром с заголовком "Украинцы напали на Луганскую республику?", сообщает "Европейская правда". Спустя несколько часов его изменили на "Солдат погиб во время артиллерийского обстрела".

Как менялись заголовки

Тест также был частично изменен. Новость про гибель боевика в Веселогоровке построена на заявлении псевдоформирования "ЛНР". Отметим, в повествовании "народное ополчение" подается без указания, что Луганская область это часть Украины, которая сейчас частично оккупирована. Также не указано, что оккупационные структуры, называющие себя "ЛНР" не признаны в мире.

Согласно имеющимся данным в первоначальной информации также шла речь о "поддержке напряжения в регионе со стороны США и НАТО". В последней редакции текста этого нет.

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Ранее "Телеграф" писал о подобном скандале на конкурсе детского рисунка в Сербии. Тогда в городском конкурсе одного из населенных пунктов победила девочка из ОРДЛО, но написали ее место жительства иначе.