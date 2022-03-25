Евросоюз договорился о совместной закупке газа: три вывода саммита
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Таким образом, страны ЕС создают рычаг влияния против россии.
Главы стран Европейского Союза в пятницу, 25 марта, приняли ряд решений по заполнению газовых хранилищ и последующей закупке голубого топлива в обход россии. В частности, договорились о совместных закупках.
Об этом говорится в выводах саммита ЕС, размещенных на сайте Европейского совета.
Так, главные решения саммита лидеров стран Евросоюза по газовому вопросу таковы:
- заполнение газовых хранилищ Евросоюза должно начаться как можно быстрее;
- страны Евросоюза и Еврокомиссия срочно приступят к объединению всех закупок газа и водорода для нужд европейских потребителей. Причем платформу общих закупок откроют для стран Западных Балкан, не входящих в ЕС;
- лидеры ЕС поручили Еврокомиссии до середины мая разработать предложения по развитию оборонной промышленности и технологической базы.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", разработанная платформа для совместных закупок газа будет открыта и для стран Восточного партнерства, в том числе Украины.
В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предложила установить минимальный запас в газовых хранилищах (ПХГ) на уровне 80% на этот год, а на следующий увеличить норму до 90%, чтобы уберечься от перебоев в поставках.
Ранее "Телеграф" сообщал, что главы стран ЕС поддержали евроинтеграционные стремления Украины и предложили Еврокомиссии обнародовать свои выводы относительно заявки Киева на вступление в Союз.
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