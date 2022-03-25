Євросоюз домовився про спільну закупівлю газу: три висновки саміту

Таким чином країни ЄС створюють важіль впливу проти росії.

Глави країн Європейського Союзу у п'ятницю, 25 березня, ухвалили ряд рішень щодо заповнення газових сховищ та подальшої закупівлі блакитного палива в обхід росії. Зокрема, домовилися про спільні закупівлі.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС, розміщених на сайті Європейської ради.

Так, головні рішення саміту лідерів країн Євросоюзу щодо газового питання є такими:

заповнення газових сховищ Євросоюзу має розпочатися якнайшвидше;

країни Євросоюзу та Єврокомісія терміново розпочнуть роботу над об'єднанням усіх закупівель газу та водню для потреб європейських споживачів. Причому платформу загальних закупівель відкриють для країн Західних Балкан, які не входять до ЄС;

лідери ЄС доручили Єврокомісії до середини травня розробити пропозиції щодо розвитку оборонної промисловості ЄС та технологічної бази.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", розроблена платформа для спільних закупівель газу буде відкрита і для країн Східного партнерства, зокрема й України.

Своєю чергою, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала встановити мінімальний запас у газових сховищах (ПСГ) на рівні 80% на цей рік, а на наступний збільшити норму до 90%, аби вберегтися від перебоїв у постачанні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глави країн ЄС підтримали євроінтеграційні прагнення України та запропонували Єврокомісії оприлюднити свої висновки щодо заявки Києва на вступ до Союзу.