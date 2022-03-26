Итальянец насмерть сбил 5-летнюю украинку - она сбежала туда от войны

Что привело к трагедии, пока неизвестно.

В Италии недалеко от города Кротоне произошла трагедия — в смертельном ДТП трагически погибла 5-летняя украинка Тая Марценюк, которая вместе со своей семьей сбежала заграницу, чтобы спастись от войны. Семью из Украины на своем авто сбил местный житель.

Об этом сообщают итальянские СМИ, а также сообщение появилось на странице "Книга пам`яті померлих за кордоном українців" в Фейсбуке.

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Трагедия произошла вечером 20 марта на государственной дороге недалеко от города Кротоне. В результате ДТП погибло трое людей: двое взрослых и 5-летняя девочка, которые шли вдоль дороги. Виновник аварии — 45-летний житель Кротоне Джузеппе де Фацио. Причина ДТП, пока неизвестна, ведь место аварии было хорошо освещено и беженцев также было хорошо видно.

Стоит отметить, что в день похорон маленькой Таи в городе был объявлен траур, о чем ранее заявил мэр Кротоне Винченцо Виче.

"Как каждый кротонец, как и каждый отец, я опустошен. Всего несколько дней назад я лично поехал поздравлять первых братьев и сестер из Украины. Среди них многие дети, спасенные от ужасной войны. Мы встретили их с радостью и теплом. А сегодня вынуждены оплакивать трагическую гибель ребенка. Нет слов. Только глубокая боль. Боль, которая объединяет всех жителей нашего города", – сказал мэр Кротоне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за систематической бомбардировки российской армией гражданской инфраструктуры украинских городов, в том числе жилых кварталов, садов, школ и больниц, в Украине погибло более сотни детей.