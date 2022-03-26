Італієць на смерть збив 5-річну українку — вона втекла туди від війни

Що призвело до трагедії, поки що невідомо.

В Італії неподалік міста Кротон сталася трагедія — у смертельній ДТП трагічно загинула 5-річна українка Тая Марценюк, яка разом зі своєю родиною втекла за кордон, щоб урятуватися від війни. Сім’ю з України на своєму авто збив місцевий житель.

Про це повідомляють італійські ЗМІ, а також повідомлення з’явилося на сторінці "Книга пам’яті померлих за кордоном українців" у Фейсбуці.

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Трагедія сталася ввечері 20 березня державною дорогою неподалік міста Кротоне. Внаслідок ДТП загинуло троє людей: двоє дорослих та 5-річна дівчинка, які йшли вздовж дороги. Винуватець аварії — 45-річний житель Кротон Джузеппе де Фаціо. Причина ДТП поки невідома, адже місце аварії було добре освітлене і біженців також було добре видно.

Варто зазначити, що в день похорону маленької Таї в місті було оголошено жалобу, про що раніше заявив мер Кротоне Вінченцо Віче.

"Як кожен кротонець, як і кожен батько, я спустошений. Всього кілька днів тому я особисто поїхав вітати перших братів та сестер з України. Серед них багато дітей, врятованих від жахливої війни. Ми зустріли їх із радістю та теплом. А сьогодні змушені оплакувати трагічну загибель дитини. Немає слів. Тільки глибокий біль. Біль, який об’єднує всіх мешканців нашого міста", – сказав мер Кротоне.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через систематичне бомбардування російською армією цивільної інфраструктури українських міст, зокрема житлових кварталів, садів, шкіл та лікарень, в Україні загинуло понад сотню дітей.