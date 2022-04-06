У российского посольства в Румынии произошел смертельный инцидент (фото, видео)

У следствия есть несколько версий

Утром в среду шестого апреля в ограждение российского посольства в Бухаресте врезался автомобиль — он загорелся. Водитель погиб на месте.

Румынское СМИ Digi24 сообщает, что рассматривается два варианта — авария и преднамеренное действие, но источники близкие к полиции считают, что был демонстративный жест.

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Что известно:

Машина на высокой скорости влетела в ограду посольства рф, преодолев те заграждения, которые ранее устанавливала полиция из-за протестов против россии после вторжения в Украину.

В машине был только водитель, она загорелась после столкновения.

Версии следствия:

Как было сказано выше, одной из версий остается авария, но следствие рассматривает и преднамеренный жест. Якобы водитель после аварии был жив, но не отреагировал на требование выйти, а затем поджег себя. Территория вокруг места происшествия оцеплена, свидетелей допрашивают.

Вокруг посольства - полицейский кордон

Отметим, что накануне стало известно, что из посольства в Бухаресте Румыния высылает десять сотрудников. Как ранее писал "Телеграф", кроме Румынии в списке удаляющих российских дипломатов стран — Швеция, Словения, Бельгия, Франция и другие.