Біля російського посольства у Румунії стався смертельний інцидент (фото, відео)

У слідства є кілька версій

Вранці в середу шостого квітня в огорожу російського посольства в Бухаресті врізався автомобіль — він спалахнув. Водій загинув дома.

Румунське ЗМІ Digi24 повідомляє, що розглядається два варіанти — аварія та навмисна дія, але джерела близькі до поліції вважають, що був демонстративний жест.

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Що відомо:

Машина на високій швидкості влетіла в огорожу посольства росії, подолавши ті загородження, які раніше встановлювала поліція через протести проти рф після вторгнення в Україну.

У машині був лише водій, вона спалахнула після зіткнення.

Версії слідства:

Як було зазначено вище, однією з версій залишається аварія, але слідство розглядає і навмисний жест. Нібито водій після аварії був живий, але не відреагував на вимогу вийти, а потім підпалив себе. Територія довкола місця події оточена, свідків допитують.

Навколо посольства — поліцейський кордон

Зазначимо, що напередодні стало відомо, що з посольства у Бухаресті Румунія висилає десятьох співробітників. Як раніше писав "Телеграф", крім Румунії у списку російських дипломатів країн — Швеція, Словенія, Бельгія, Франція та інші.