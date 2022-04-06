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Біля російського посольства у Румунії стався смертельний інцидент (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Авто врізалося біля центрального входу Новина оновлена 06 квітня 2022, 09:21
Авто врізалося біля центрального входу

У слідства є кілька версій

Вранці в середу шостого квітня в огорожу російського посольства в Бухаресті врізався автомобіль — він спалахнув. Водій загинув дома.

Румунське ЗМІ Digi24 повідомляє, що розглядається два варіанти — аварія та навмисна дія, але джерела близькі до поліції вважають, що був демонстративний жест.

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Що відомо:

Машина на високій швидкості влетіла в огорожу посольства росії, подолавши ті загородження, які раніше встановлювала поліція через протести проти рф після вторгнення в Україну.

У машині був лише водій, вона спалахнула після зіткнення.

Версії слідства:

Як було зазначено вище, однією з версій залишається аварія, але слідство розглядає і навмисний жест. Нібито водій після аварії був живий, але не відреагував на вимогу вийти, а потім підпалив себе. Територія довкола місця події оточена, свідків допитують.

Навколо посольства — поліцейський кордон
Навколо посольства — поліцейський кордон

Зазначимо, що напередодні стало відомо, що з посольства у Бухаресті Румунія висилає десятьох співробітників. Як раніше писав "Телеграф", крім Румунії у списку російських дипломатів країн — Швеція, Словенія, Бельгія, Франція та інші.

Теги:
#Румунія #Росія #Посольство #Бухарест
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