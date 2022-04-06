Біля російського посольства у Румунії стався смертельний інцидент (фото, відео)
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У слідства є кілька версій
Вранці в середу шостого квітня в огорожу російського посольства в Бухаресті врізався автомобіль — він спалахнув. Водій загинув дома.
Румунське ЗМІ Digi24 повідомляє, що розглядається два варіанти — аварія та навмисна дія, але джерела близькі до поліції вважають, що був демонстративний жест.
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Що відомо:
Машина на високій швидкості влетіла в огорожу посольства росії, подолавши ті загородження, які раніше встановлювала поліція через протести проти рф після вторгнення в Україну.
У машині був лише водій, вона спалахнула після зіткнення.
Версії слідства:
Як було зазначено вище, однією з версій залишається аварія, але слідство розглядає і навмисний жест. Нібито водій після аварії був живий, але не відреагував на вимогу вийти, а потім підпалив себе. Територія довкола місця події оточена, свідків допитують.
Зазначимо, що напередодні стало відомо, що з посольства у Бухаресті Румунія висилає десятьох співробітників. Як раніше писав "Телеграф", крім Румунії у списку російських дипломатів країн — Швеція, Словенія, Бельгія, Франція та інші.
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