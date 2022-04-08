В Великобритании хотят возглавить процесс по выдаче ордера на арест путина

Великобритания должна возглавить политический процесс по призыву к Международному уголовному суду о выдаче ордера на арест путина. Правительство Великобритании должно вынести постановление, признающее российскую армию террористической организацией.

Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат парламента Великобритании и член Палаты общин Лайла Моран.

"путин и его армия убивают ни в чем не повинных украинцев. Санкции, которые мы ввели, были критически необходимы и мы не можем останавливаться на достигнутом", — заявила Моран.

"Пора относиться к путинской армии и его наемникам так, как мы относимся к террористам, на основании соответствующих постановлений правительства Великобритании. Великобритания должна возглавить призывы к Международному Уголовному Трибуналу по выдаче ордера на арест путина", — подытожила депутат парламента Великобритании.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу по поводу необходимости признания российской федерации террористическим государством.

С заявлениями о поддержке инициативы выступил целый ряд мировых политиков.

В частности, член Палаты Лордов парламента Великобритании, Лорд Алекс Карлайл, ранее работавший независимым консультантом по законодательству Соединенного Королевства в сфере терроризма, заявил, что уже сейчас, основываясь на фотографиях и других доказательствах преступлений россии в Украине, правительственные структуры рф, такие как армия, вмф, космические войска россии и правящая политическая партия "единая россия" должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США.

Депутат парламента Канады, член Палат Обществ и Национального комитета обороны Канады Джон Маккей поддержал признание россии террористическим государством. Также запрос о признании россии государством-террористом депутат перенаправил Генеральному прокурору и Министру юстиции Канады.

Экс-министр обороны Литвы, депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене заявила, что мировое сообщество должно вынести на повестку дня вопросы российского терроризма на уровне правительства.

Депутат парламента Германии от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что военные преступления путина в Украине, в частности, взятие в заложники гражданского парамедика, позволяют квалифицировать действующий в россии режим как террористический.