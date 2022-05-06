Ограбление в прямом эфире: сеть поразили дерзкие грабители "ювелирки" в Париже (видео)

Обычные французы просто снимали происходящее на видео

Дня днях в центре Парижа произошло весьма необычное ограбление ювелирного магазина. Несколько преступников в масках посреди дня зашли в бутик и за несколько минут забрали оттуда все приглянувшиеся вещи. При этом прохожие видели, что происходит, но вместо предоставления помощи снимали инцидент на видео.

Видеозаписью в сети поделился российский блогер Рустем Адагамов.

Оперативно обо всем — подписывайся на наш Telegram-канал

Сообщается, что ограбление произошло на улице Rue de la Paix (Рю-де-ля-Пэ), которая пересекает одну из известнейших парижских площадей — Вандомскую. Целью неизвестные преступники выбрали один из магазинов сети Chanel.

Вероятно, именно этот магазинчик обнесли грабители

Грабители воспользовались весьма мобильным средством перемещения — скутером. Никто из прохожих, которые были в этот момент на улице, не рискнули остановить злоумышленников. Зато некоторые из них успешно снимали происходящее на видео: то ли чтобы помочь полиции в поисках, то ли просто "словить хайп" в соцсетях.

Забавным моментом является то, что полицейские на место прибыли почти вовремя. Однако погоня им не светила — они передвигались на велосипедах, которые, естественно, намного медленнее, нежели скутеры.

Официально Chanel не сообщали, какой ущерб им нанесло это ограбление. Впрочем, в сети уже начали говорить о вероятной сумме в пять миллионов евро.

Не обошлось и без высказывания собственного мнения по поводу увиденного.

Добавим, что подобные ограбления "ювелирок" в Париже — не редкость. Летом 2021 года от схожего "налета" пострадал магазин Chaumet на Елисейских полях. Тогда неизвестные смогли унести товара на два миллиона евро. Осенью того же года на Вандомской площади еще одна банда обнесла бутик Bulgari — ущерб составил около 10 млн евро.

Вероятно, французам можно поучиться реакции у украинских граждан, которых от выражения протестов не сдерживает даже дуло автомата. "Телеграф" рассказывал, что в Херсоне после начала временной оккупации вражеские солдаты часто мародерили магазины. Впрочем, это отнюдь не распугало местных жителей.