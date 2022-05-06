Пограбування у прямому ефірі: мережу вразили зухвалі грабіжники "ювелірки" у Парижі (відео)

Звичайні французи просто знімали те, що відбувається на відео

Днями в центрі Парижа сталося вельми незвичайне пограбування ювелірного магазину. Кілька злочинців у масках посеред дня зайшли в бутік і за кілька хвилин забрали звідти всі вподобані ними речі. При цьому перехожі бачили, що відбувається, але замість надання допомоги знімали інцидент на відео.

Відеозаписом у мережі поділився російський блогер Рустем Адагамов.

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Повідомляється, що пограбування сталося на вулиці Rue de la Paix (Рю-де-ля-Пе), яка перетинає одну з найвідоміших паризьких площ —Вандомську. Своєю ціллю невідомі злочинці обрали один із магазинів мережі Chanel.

Ймовірно, саме цей магазинчик обнесли грабіжники

Грабіжники скористалися мобільним засобом переміщення — скутером. Ніхто з перехожих, які були на вулиці, не ризикнув зупинити зловмисників. Зате дехто з них успішно знімав те, що відбувається на відео: чи то щоб допомогти поліції у пошуках, чи то просто "зловити хайп" у соцмережах.

Цікаво те, що поліцейські на місце прибули майже вчасно. Проте гонитва їм не світила — вони пересувалися на велосипедах, які, звичайно, набагато повільніші, ніж скутери.

Офіційно Chanel не повідомляли, яку шкоду їм завдало це пограбування. Втім, у мережі вже почали говорити про ймовірну суму у п’ять мільйонів євро.

Не обійшлося і без висловлювання власної думки з приводу побаченого.

Додамо, що подібні пограбування "ювелірок" у Парижі — не рідкість. Влітку 2021 від схожого "нальоту" постраждав магазин Chaumet на Єлисейських полях. Тоді невідомі змогли забрати товару на два мільйони євро. Восени того ж року на Вандомській площі ще одна банда обнесла бутік Bulgari — збитки становили близько 10 млн євро.

Ймовірно, французам можна повчитися реакції в українських громадян, яких від висловлювання протестів не стримує навіть дуло автомата. "Телеграф" розповідав, що у Херсоні після початку тимчасової окупації ворожі солдати часто мародерили магазини. Втім, це аж ніяк не налякало місцевих жителів.