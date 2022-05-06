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Пограбування у прямому ефірі: мережу вразили зухвалі грабіжники "ювелірки" у Парижі (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Злочинці забрали "добра" на кілька мільйонів євро Новина оновлена 06 травня 2022, 11:43
Злочинці забрали "добра" на кілька мільйонів євро

Звичайні французи просто знімали те, що відбувається на відео

Днями в центрі Парижа сталося вельми незвичайне пограбування ювелірного магазину. Кілька злочинців у масках посеред дня зайшли в бутік і за кілька хвилин забрали звідти всі вподобані ними речі. При цьому перехожі бачили, що відбувається, але замість надання допомоги знімали інцидент на відео.

Відеозаписом у мережі поділився російський блогер Рустем Адагамов.

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Повідомляється, що пограбування сталося на вулиці Rue de la Paix (Рю-де-ля-Пе), яка перетинає одну з найвідоміших паризьких площ —Вандомську. Своєю ціллю невідомі злочинці обрали один із магазинів мережі Chanel.

Ймовірно, саме цей магазинчик обнесли грабіжники
Ймовірно, саме цей магазинчик обнесли грабіжники

Грабіжники скористалися мобільним засобом переміщення — скутером. Ніхто з перехожих, які були на вулиці, не ризикнув зупинити зловмисників. Зате дехто з них успішно знімав те, що відбувається на відео: чи то щоб допомогти поліції у пошуках, чи то просто "зловити хайп" у соцмережах.

Цікаво те, що поліцейські на місце прибули майже вчасно. Проте гонитва їм не світила — вони пересувалися на велосипедах, які, звичайно, набагато повільніші, ніж скутери.

Офіційно Chanel не повідомляли, яку шкоду їм завдало це пограбування. Втім, у мережі вже почали говорити про ймовірну суму у п’ять мільйонів євро.

Не обійшлося і без висловлювання власної думки з приводу побаченого.

Додамо, що подібні пограбування "ювелірок" у Парижі — не рідкість. Влітку 2021 від схожого "нальоту" постраждав магазин Chaumet на Єлисейських полях. Тоді невідомі змогли забрати товару на два мільйони євро. Восени того ж року на Вандомській площі ще одна банда обнесла бутік Bulgari — збитки становили близько 10 млн євро.

Ймовірно, французам можна повчитися реакції в українських громадян, яких від висловлювання протестів не стримує навіть дуло автомата. "Телеграф" розповідав, що у Херсоні після початку тимчасової окупації ворожі солдати часто мародерили магазини. Втім, це аж ніяк не налякало місцевих жителів.

Теги:
#Париж #Франція #Пограбування #Відео
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