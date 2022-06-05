В Германии погибли украинки, которые сбежали от войны вместе с детьми: стали известны детали
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У каждой из погибших женщин остались несовершеннолетние дети
В результате железнодорожной аварии вблизи немецкого города Гармиш-Партенкирхен (Бавария) погибли две гражданки Украины. Пассажирский поезд сошел с рельсов еще 3 июня, однако операция по спасению людей продолжается.
Как передает "Европейская правда", информацию о гибели украинок подтвердил посол в Германии Андрей Мельник. По его словам, представители генерального консульства Украины в Мюнхене находятся на связи с семьями погибших.
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По словам посла, у каждой из погибших украинок остался несовершеннолетний ребенок. Дети сейчас находятся в сопровождении близких. Также известно, что мужчины погибших уже планируют приезд в Германию и решают вопрос с пересечением границы.
С семьями также обсуждают вопросы репатриации, в частности, ее способ.
По информации издания Bild, обе женщины уехали из Украины из-за начала войны и проживали вместе с детьми в семьях, принимающих беженцев.
Следует отметить, что по состоянию на воскресенье обнаружены тела 5 погибших в железнодорожной аварии. Это количество может возрасти, ведь от 7 до 14 человек на этот момент считаются пропавшими без вести. Еще более 40 человек получили ранения разной степени тяжести, когда с рельсов сошли три вагона. Поисковые работы в Баварии продолжаются.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в бою с российскими оккупантами погибли четыре бойца Интернационального легиона. Погибшие герои были гражданами Нидерландов, Австралии, Германии и Франции.