"Украинский народ у них в долгу": в бою с оккупантами погибли бойцы Интернационального легиона

Память о погибших бойцах будет жить в Интернациональном легионе, в Вооруженных Силах Украины и сердцах украинского народа

В субботу, 4 июня, на 101-й день полномасштабного вторжения рф стало известно о гибели в бою с оккупантами четырех бойцов Интернационального легиона.

Об этом сообщает пресс-служба Интернационального легиона в Facebook. Сообщается, что погибшие герои были гражданами Нидерландов, Австралии, Германии и Франции.

"Мы хотим почтить память побратимов – Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Берна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву… Их мужество и память о них будут всегда вдохновлять нас", — сообщили в ведомстве.

Отметим, бойцы Интернационального легиона добровольно приехали из других стран, чтобы плечом к плечу с ВСУ сражаться за суверенитет Украины против российских захватчиков. Украинский народ и ВСУ чтят жертвенность иностранных героев, которые пришли защитить украинцев от этого варварского вторжения, а также отстоять свободу и демократию.

"Память о них будет жить в Интернациональном легионе, в Вооруженных Силах Украины и в сердцах украинцев, которые навсегда останутся в долгу перед защитниками. Они оставили свою жизнь и выбрали борьбу за свет над тьмой. Они не будут забыты", — заявил спикер Интернационального легиона Дамьен Магру.

Отметим, в пятницу в Луганской ОВА сообщили, что Интернациональный легион прибыл в Северодонецк — самую горячую точку на фронте на данный момент.

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Ранее сообщалось, что рф потеряла целую армию в Украине.

Напомним, в субботу стало известно, что оккупанты стягивают силы к Изюму.