россия понесла серьезные потери в украинском городе из-за некомпетентности командиров

В Харьковской области под городом Изюм, половина которого была уничтожена из-за систематических бомбардировок оккупантами, украинские защитники ликвидировали почти всю 35-ю общевойсковую армию российской федерации.

Об этом в субботу, 4 мая, в своем Телеграмм-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В Изюме была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия россии", — говорится в тексте публикации.

Информацию о значительной потере российской армии подтвердили и в Институте изучения войны (ISW). Согласно сведениям, предоставленным российским микроблогером, известно, что 35-я общевойсковая армия рф была ликвидирована из-за того, что российские командиры не учли боевых вызовов. Кроме того, тяжелая артиллерия оккупантов была в заброшенном состоянии из-за несвоевременных ремонтов, а подразделения не обеспечивались всем необходимым боевым оборудованием.

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Также отмечается, что российским силам, кроме вышеприведенного, не хватало эффективного общения с командными центрами, поэтому захватчики полагались исключительно на мессенджеры из-за дефицита зашифрованных телефонов.

К сведению читателей, 35-я общевойсковая краснознаменная армия является объединением восточного военного округа сухопутных войск вооруженных сил россии. Управление армии дислоцируется в г. белогорске амурской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским защитникам, умело и неустанно защищающим земли родины от врага, удается ликвидировать не только боевую технику и личный состав российской армии, но и ее высокопоставленных командиров. В частности, несколькими днями ранее ВСУ отправили в ад командира десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка россии — подполковника Александра Досягаева.