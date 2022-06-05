У Німеччині загинули українки, які втекли від війни разом з дітьми: стали відомі деталі

У кожної з загиблих жінок залишились неповнолітні діти

Внаслідок залізничної аварії поблизу німецького міста Гарміш-Партенкірхен (Баварія) загинуло дві громадянки України. Пасажирський поїзд зійшов з рейок ще 3 червня, однак операція з порятунку людей триває досі.

Як передає "Європейська правда", інформацію про загибель українок підтвердив посол у Німеччині Андрій Мельник. За його словами, представники генерального консульства України в Мюнхені перебувають на зв'язку з сім'ями загиблих.

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За словами посла, у кожної з загиблих українок залишилися неповнолітня дитина. Діти зараз перебувають у супроводі близьких. Також відомо, що чоловіки загиблих вже планують приїзд до Німеччини й зараз вирішують питання з перетином кордону.

З сім'ями також обговорюють питання репатріації, зокрема її спосіб.

За інформацією видання Bild, обидві жінки виїхали з України через початок війни та проживали разом з дітьми у сім'ях, які приймають біженців.

Варто зазначити, що станом на неділю знайдено тіла 5 загиблих у залізничній аварії. Ця кількість може зрости, адже від 7 до 14 людей на цю мить вважаються зниклими безвісти. Ще понад 40 осіб отримали поранення різного ступеню важкості, коли з рейок зійшли три вагони. Пошукові роботи в Баварії продовжуються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у бою з російськими окупантами загинули чотири бійці Інтернаціонального легіону. Загиблі герої були громадянами Нідерландів, Австралії, Німеччини та Франції.