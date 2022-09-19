Немецкие депутаты собрались на Донбасс: ехать планируют через россию

В Украине уже ответили

Члены немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ / AfD) отправились в россию, чтобы затем попасть на оккупированные территории Донбасса.

Как сообщает ZEIT, о планах отправиться на оккупированные территории Украины сообщила в понедельник депутатская группа АдГ в парламенте земли Саксония-Анхальт.

Они отметили, что целью приезда является желание "получить собственное представление о гуманитарной ситуации".

На это отреагировал уходящий посол Украины в Берлине, обвинив депутатов АдГ в том, что они поддерживают российскую войну на уничтожение. Также он обнародовал имена членов делегации.

В нее войдут депутаты от парламента Саксонии-Анхальт Даниэль Вальд и Ханс-Томас Тилльшнайдер, а также депутаты от Северного Рейна-Вестфалии Натали Вейт, Светлана Ристо и Кристиан Блэкс.

Тем временем американская неправительственная организация Robert Lansing Institute отметила, что некоторые члены партии и раньше участвовали в российских операциях.

"Кремль приказал своим шпионам в Западной Европе проводить информационные и психологические операции, направленные на сокрытие новых военных преступлений, совершенных россиянами в Харьковской области с целью дискредитации Украины и ее союзников, а также срыва поставок военной помощи", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Олаф Шольц недавно заявил, что не станет пересматривать решение о том, что его страна не будет передавать Украине танки.